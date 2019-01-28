Через негоду в аеропорту Одеси скасували два рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Міжнародному аеропорту Одеса через негоду відмінили прибуття рейсу з Відня та відправлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.
"Рейс OS619 з Відня, що мав прибути сьогодні до Одеси, 28 січня, о 12:45, відмінили. Також скасований рейс OS620, що мав відправитися з Одеси до Відня о 13:30", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, вчора у Міжнародному аеропорту "Запоріжжя" спостерігаються затримки та скасування авіарейсів у зв'язку зі складними погодними умовами.