У Хмельницькому затримано італійця, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Працівники кримінальної поліції та відділу міжнародного співробітництва ГУ НП Хмельницької області спільно з представником італійської поліції розшукали та затримали громадянина Італії, який переховувався в Україні від правосуддя. Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Хмельницькій області, передає УНН.
Було встановлено, що чоловік проживає у Хмельницькому. Він був затриманий на підставі Європейського ордеру на арешт, з метою подальшої передачі затриманого для відбування кримінального покарання.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Згідно українського законодавства йому наданий безкоштовний адвокат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На кордоні затримали громадянина Туреччини зі списку Інтерполу
Органи прокуратури займаються оформленням процедури екстрадиції.
У поліції Хмельницької області нагадали, що 70-річний іноземець розшукувався правоохоронними органами Італії на національному та європейському рівні з осені 2018 року, з метою арешту та подальшої екстрадиції.
"На батьківщині чоловік був засуджений до 5 років та 10 місяців позбавлення волі за вчинення шахрайства з обтяжуючими обставинами, скупку краденого та ряд інших злочинів, але втік від правосуддя", - додали у поліції.
Як повідомляв УНН, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники затримали громадянина Єгипту, який перебував у міжнародному розшуку.