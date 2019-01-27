У Хмельницькому затримано італійця, який перебував у міжнародному розшуку

КИЇВ. 27 січня. УНН. Працівники кримінальної поліції та відділу міжнародного співробітництва ГУ НП Хмельницької області спільно з представником італійської поліції розшукали та затримали громадянина Італії, який переховувався в Україні від правосуддя. Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Хмельницькій області, передає УНН.