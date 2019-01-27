Через негоду в аеропорту Запоріжжя скасовують та затримують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Міжнародному аеропорту "Запоріжжя" спостерігаються затримки та скасування авіарейсів у зв'язку зі складними погодними умовами. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.
Так, рейс Запоріжжя – Стамбул, авіакомпанії Turkish Airlines – скасовано.
Крім того, затримані рейси до Варшави, авіакомпанії LOT, Києва та Єгипту (Шарм-ель-Шейх).
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Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту "Харків" спостерігаються затримки та скасування авіарейсів у зв'язку зі складними погодними умовами.