Через негоду на заході України, у Словаччині та Польщі затримуються деякі українські поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Через наслідки негоди на заході України, у Словаччині та Польщі в дорозі продовжують затримуватися деякі поїзди.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Деталі
Станом на 21:30 не за графіком прямують:
№961 Мукачево Кошице (+3 год 30 хв);
№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 42 хв);
№89/90 Перемишль — Київ (+3 год 30 хв);
№45/46 Ужгород — Харків (+2 год 03 хв);
№59/60 Чоп — Київ (+1 год 58 хв);
№21/22 Трускавець — Харків (+1 год 34 хв)
№715/716 Київ — Перемишль (+1 год 14 хв)
№119/120 Львів — Запоріжжя (+57 хв);
№15/16 Рахів — Харків (+43 хв);
№743/744 Львів — Київ (+42 хв);
№233/234 Львів — Покровськ (+24 хв);
№749/750 Київ — Ужгород та №32519/32520 Київ — Відень (+20 хв).
Наразі найбільше запізнюється поїзд №705/706 Перемишль — Київ (+6 год 23 хв). До Києва він прибуде близько 2-ї ночі. На вокзалі пасажирів чекатимуть автобуси, щоб доправити всіх до домівок.
Пасажирів, які мали пересадки в Києві, буде доправлено до місць призначення іншими поїздами.