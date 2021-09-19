Через негоду без світла залишилися 32 населених пункти - ДСНС

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"Станом на 07 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо

Через осадки у вигляді снігу в Камеруні пошкоджені дахи будинків і плантації.