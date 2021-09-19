Из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта в Украине. Непогода ограничила поставки электроэнергии в Сумскую, Николаевскую и Черниговскую области, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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“По состоянию на 07 ч. 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская — 18 Николаевская — 8 и Черниговская — 6)”, — говорится в сообщении.
Детали
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним
Из-за осадков в виде снега в Камеруне повреждены крыши домов и плантации.