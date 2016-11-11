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Через недбалість п'яної матері у Харкові загинула малолітня дитина

Через недбалість п'яної матері у Харкові загинула малолітня дитина

Київ • УНН

 • 11633 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Харкові горе-мати кинула у будинку своїх малолітніх дітей: одна дитина впала і загинула. Прокуратура скерувала до суду справу матері-п'янички, яка проміняла життя дитини на горілку. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Харківська місцева прокуратура № 6 затвердила та скерувала до Люботинського міського суду області обвинувальний акт за фактом злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Яковлева, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні поточного року 37-річна мати залишила вдома чотирьох неповнолітніх дітей та пішла у своїх справах.

Один з них — 7-річний хлопчик під час ігор зі своїми братами впав з даху господарської будівлі та отримав черепно-мозкову травму. Однак, оскільки дорослих вдома не було, надати йому медичну допомогу було нікому. Додому жінка повернулася вночі. Вона перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наступного дня мати виявила, що дитина померла.

“За висновками експертів, з великою вірогідністю, якби хлопчик не був позбавлений можливості отримати вчасну медичну допомогу, він би залишився живим”, — пояснив А.Яковлев.

За рішенням суду першої інстанції жінка позбавлена батьківських прав стосовно ще трьох дітей (хлопчиків: 2007 р.н. та 2010 р.н. та дівчинки 2013 р.н.). Наразі воно не набуло чинності, оскільки жінка намагається оскаржити його в апеляційному порядку.

Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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