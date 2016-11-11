Из-за халатности пьяной матери в Харькове погиб малолетний ребенок

ukru
15 марта, 19:03 • 111345 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155540 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130902 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123927 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108968 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103623 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100184 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129846 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129847 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127630 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 67507 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 29862 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 41805 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 25213 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 53739 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129846 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129474 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265588 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294785 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 9037 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107324 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129847 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113236 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130409 просмотра
Актуальное
Из-за халатности пьяной матери в Харькове погиб малолетний ребенок

Из-за халатности пьяной матери в Харькове погиб малолетний ребенок

Киев • УНН

 • 11633 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харькове горе-мать оставила дома своих малолетних детей одних: один ребенок упал и погиб. Прокуратура направила в суд дело матери-пьяницы, которая променяла жизнь ребенка на водку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Харьковская местная прокуратура № 6 утвердила и направила в Люботинский городской суд области обвинительный акт по факту злостного невыполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст.166 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, досудебным расследованием установлено, что в мае текущего года 37-летняя мать оставила дома четырех несовершеннолетних детей и ушла по своим делам.

Один из них - 7-летний мальчик во время игр со своими братьями упал с крыши хозяйственной постройки и получил черепно-мозговую травму. Однако, поскольку взрослых дома не было, оказать ему медицинскую помощь было некому. Домой женщина вернулась ночью. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующий день мать обнаружила, что ребенок умер.

"По заключению экспертов, с большой вероятностью, если бы мальчик не был лишен возможности получить своевременную медицинскую помощь, он бы остался жив", - пояснил А.Яковлев.

По решению суда первой инстанции женщина лишена родительских прав в отношении еще троих детей (мальчиков: 2007 г.р. и 2010 г.р. и девочки 2013 г.р.). Пока оно не вступило в силу, поскольку женщина пытается обжаловать его в апелляционном порядке.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы