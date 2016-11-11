Из-за халатности пьяной матери в Харькове погиб малолетний ребенок

Харьковская местная прокуратура № 6 утвердила и направила в Люботинский городской суд области обвинительный акт по факту злостного невыполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст.166 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, досудебным расследованием установлено, что в мае текущего года 37-летняя мать оставила дома четырех несовершеннолетних детей и ушла по своим делам.

Один из них - 7-летний мальчик во время игр со своими братьями упал с крыши хозяйственной постройки и получил черепно-мозговую травму. Однако, поскольку взрослых дома не было, оказать ему медицинскую помощь было некому. Домой женщина вернулась ночью. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На следующий день мать обнаружила, что ребенок умер.

"По заключению экспертов, с большой вероятностью, если бы мальчик не был лишен возможности получить своевременную медицинскую помощь, он бы остался жив", - пояснил А.Яковлев.

По решению суда первой инстанции женщина лишена родительских прав в отношении еще троих детей (мальчиков: 2007 г.р. и 2010 г.р. и девочки 2013 г.р.). Пока оно не вступило в силу, поскольку женщина пытается обжаловать его в апелляционном порядке.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.