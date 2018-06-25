Через напад на табір ромів у всіх школах Львова відбудуться збори батьків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 червня. УНН. У всіх школах Львова для батьків учнів 9-11 класів відбудуться загальношкільні збори через напад школярів на ромів. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Управління освіти Львівської міської ради скерувало доручення на усі районні відділи освіти, щодо проведення загальношкільних зборів для батьків учнів 9-11 класів Львова, щоб "застерегти увагу батьків на тому, щоб вони слідкували, де їхні діти перебувають у вечірній час, з ким спілкуються, у яких соцмережах знаходяться, які секції відвідують".
"Загальношкільні батьківські збори відбудуться у всіх школах міста Львова. Завтра зранку, о 9:00 відбудуться наради керівників навчальних закладів міста Львова по районах. Начальники відділів проведуть такі наради з керівниками навчальних закладів за участі практичних психологів, а вкінці дня керівники навчальних закладів проведуть батьківські збори у всіх школах міста Львова щодо ситуації, яка склалася за участі неповнолітніх", – зазначила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався у Львові пізно ввечері 23 червня. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.