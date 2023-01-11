Через морози є дефіцит електрики, у двох областях уже аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Споживання електроенергії підвищилося через зниження температури на сході і в центрі країни. Зріс дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж усієї доби. Уже з 7 години у Дніпропетровській та Харківській областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00, - вказали в Укренерго. - Уже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення".
Деталі
В окремих областях внаслідок поривчастого вітру, як повідомляється, є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій, додали у компанії.
"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - вказали в Укренерго.
Доповнення
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.