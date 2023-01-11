Из-за морозов есть дефицит электричества, в двух областях уже аварийные отключения - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 10:00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00, - указали в Укрэнерго. - Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения".

Детали

В отдельных областях вследствие порывистого ветра, как сообщается, есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий, добавили в компании.

"На данный момент энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - указали в Укрэнерго.

Дополнение

За последние три месяца энергосистема Украины претерпела значительных повреждений в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.