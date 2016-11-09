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Через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу - оператори ринку

Через Мінфін місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу - оператори ринку

Київ • УНН

 • 7827 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство фінансів України фактично усунулася від реформування системи оподаткування нафтопродуктів, що веде до подальшого руйнування здорової конкуренції на ринку, втрати мільярдів гривень місцевими громадами і фактично є відмовою від додаткових надходжень до центрального бюджету України. Про це заявили в "Об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів України" (ООРНУ), повідомляє прес-служба, передає УНН.

Зокрема, йдеться про так званий роздрібний акциз, який був введений Мінфіном з 2015 року без попередніх консультацій з громадськістю і парламентом.

"Заяви Міністерства фінансів про те, що вони не можуть виправити ситуацію з негативною динамікою сплати роздрібного акцизу з нафтопродуктів не витримують ніякої критики. Протягом 2016 року спеціальною робочою групою були напрацьовані механізми, які дозволяють не тільки зберегти, але і наростити доходи місцевих і центрального бюджетів, а заодно ліквідувати зростаючий "тіньової" сегмент паливного ринку", - заявив президент ООРНУ Леонід Косянчук.

Перш за все, експерти Асоціації спростовують інформацію заяви Мінфіну про те, що ліквідація "роздрібного" акцизу призведе до втрат місцевих бюджетів: ці суми пропонується перенести в базовий акциз на бензин, дизпаливо і зріджений газ, який стягується при імпорті і виробництві, і згодом перераховувати з центрального до місцевих бюджетів.

Головним аргументом Мінфіну є неможливість визначення єдиного підходу до розподілу коштів серед майже 11 тис. місцевих бюджетів. Однак робочою групою на чолі з заступником міністра фінансів Євгеном Капінос і, зокрема, за участю Асоціації міст України була напрацьована єдина позиція, яка полягає в прямих платежах Держказначейской служби.

"Ми дали ефективний механізм, але щоб його впровадити, Міністерству фінансів і Державному казначейству потрібно добре попрацювати. Реалізація цієї ініціативи додасть місцевим громадам близько 2 млрд грн і 6,5 млрд грн центральному бюджету", - заявили в ООРНУ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у профільному комітеті ВРУ вважають за потрібне ліквідувати роздрібний акциз на пальне.

На переконання Л.Косянчука, крапку в питанні об’єднання акцизів на пальне має поставити Прем’єр.

За словами експертів паливного ринку, об’єднання акцизів на пальне дозволить створити однакові умови для всіх учасників ринку.

Наразі, через неналежне адміністрування роздрібного акцизу, бюджет країни недоотримує значних надходжень.

Так, за підсумками лише першого півріччя 2016 року через несплату роздрібного податку “сірими” трейдерами бюджет недоотримав 800 млн грн.

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