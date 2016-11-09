Из-за Минфина местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза - операторы рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство финансов Украины фактически устранилось от реформирования системы налогообложения нефтепродуктов, что ведет к дальнейшему разрушению здоровой конкуренции на рынке, потерям миллиардов гривен местными общинами и фактически является отказом от дополнительных поступлений в центральный бюджет Украины. Об этом заявили в "Объединении операторов рынка нефтепродуктов Украины" (ООРНУ), сообщает пресс-служба, передает УНН.
В частности, речь идет о так называемом розничном акцизе, который был введен Минфином с 2015 года без предварительных консультаций с общественностью и парламентом.
"Заявления Министерства финансов о том, что они не могут исправить ситуацию с отрицательной динамикой уплаты розничного акциза с нефтепродуктов не выдерживают никакой критики. В течение 2016 г. специальной рабочей группой были наработаны механизмы, которые позволяют не только сохранить, но и нарастить доходы местных и центрального бюджетов, а заодно ликвидировать растущий "теневой" сектор топливного рынка", - заявил президент ООРНУ Леонид Косянчук.
Прежде всего, эксперты Ассоциации опровергают заявления Минфина о том, что ликвидация "розничного" акциза приведет к потерям местных бюджетов: эти суммы предлагается перенести в базовый акциз на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, который взимается при импорте и производстве, и впоследствии перечислять из центрального в местные бюджеты.
Главным аргументом Минфина является невозможность определения единого подхода к распределению средств среди почти 11 тыс. местных бюджетов. Однако рабочей группой во главе с заместителем министра финансов Евгением Капиносом и, в частности, при участии Ассоциации городов Украины была наработана единая позиция, которая заключается в прямых платежах Госказначейской службы.
"Мы дали эффективный механизм, но чтобы его внедрить, Министерству финансов и Государственному казначейству нужно хорошо поработать. Реализация этой инициативы предоставит местным общинам около 2 млрд грн и 6,5 млрд грн центральному бюджету", - заявили в ООРНУ.
Напомним, как сообщал УНН, в профильном комитете ВРУ считают нужным ликвидировать розничный акциз на топливо.
По убеждению Л.Косянчука, точку в вопросе объединения акцизов на топливо должен поставить премьер.
По словам экспертов топливного рынка, объединение акцизов на топливо позволит создать равные условия для всех участников рынка.
Сейчас из-за ненадлежащего администрирования розничного акциза, бюджет страны недополучает значительные поступления.
Так, по итогам только первого полугодия 2016 г. из-за неуплаты розничного налога "серыми" трейдерами бюджет недополучил 800 млн грн.