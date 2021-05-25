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Через корупцію Кличко Бортницька станція аерації не реконструюється, загрожуючи киянам катастрофою - експерт

Київ • УНН

 • 14946 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Через корупцію мера Києва Віталія Кличка Бортницька станція аерації не реконструюється, що загрожує життю та здоров’ю киян та може призвести до екологічної катастрофи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер та політичний експерт Володимир Цибулько.

Через корупцію Кличко Бортницька станція аерації не реконструюється, загрожуючи киянам катастрофою - експерт

“Корупція в столиці заважає вирішенню життєво важливих для її жителів проблем. Кличко разом зі своїми заступниками Поворозником та Пантелеєвим через корупційні схеми гальмують реконструкцію Бортницької станції аерації, яка загрожує здоров’ю та життю киян”, — зауважив він.

За його словами, БСА потребує масштабної реконструкції, погрожуючи екологічною катастрофою через зношеність обладнання та брак потужностей.

“В даний час зношеність станції становить 80%, тому що 3 блоки споруди були введені в експлуатацію ще в 1960-1980-х роках. У червні 2015 року між Україною і Японією було підписано кредитну угоду з реконструкції станції шляхом залучення коштів на пільгових умовах. Мова про 1,1 млрд євро. Однак процес затягується. До 2019 року тільки готували будмайданчик і проводили експертизи. Не здивуюся, якщо ці кошти вже давно роздерибанили між собою Кличко і його подільники”, — розказав блогер.

Експерт повідомив, що процедура відкритих торгів по визначенню генпідрядника стартувала тільки в березні 2019, однак жоден з конкурсантів не відповідав критеріям, тому конкурс перенесли.

“Мабуть, у мера шукають „зручну“ для себе фірму, щоб гарненько заробити на відкатах. Але на повторний конкурс вирушила тільки одна компанія — Міцубісі, він завершився в лютому 2021. Однак це підприємство пропонує виконати роботи за 1,5 мільярда євро”, — підкреслив він.

Блогер припустив, що така сума не влаштовує Віталія Володимировича, адже через корупцію додаткових коштів в казні немає.

“Тому до цих пір мер веде переговори щодо зниження вартості робіт, тобто — тягне дорогоцінний час. Ситуація на БСА не просто важка — вона катастрофічна. Це — загроза життю і здоров’ю сотень тисяч киян. І вже більше п’яти років міська влада не може хоча б почати вирішувати проблему. Віталій Володимирович, якщо ви проблеми жителів столиці вирішити не можете, то як ви хочете вирішувати проблеми всіх українців? У вас такі президентські амбіції, але потрібно йти від маленького до великого. Тому спочатку в Києві порядок наведіть! І почніть з того, щоб звільнити корупціонерів з КМДА і в цілому — перестати красти”, — констатував Володимир Цибулько.

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