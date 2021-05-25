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Из-за коррупции Кличко Бортническая станции аэрации не реконструируется, угрожая киевлянам катастрофой - эксперт

Киев • УНН

 • 14946 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Из-за коррупции мэра Киева Виталия Кличко Бортническая станции аэрации не реконструируется, угрожающего жизни и здоровью киевлян и может привести к экологической катастрофе. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько.

Из-за коррупции Кличко Бортническая станции аэрации не реконструируется, угрожая киевлянам катастрофой - эксперт

“Коррупция в столице мешает решению жизненно важных для ее жителей проблем. Кличко вместе со своими заместителями Поворозником и Пантелеевым через коррупционные схемы тормозят реконструкцию Бортнической станции аэрации, которая угрожает здоровью и жизни киевлян”, — отметил он.

По его словам, БСА нуждается в масштабной реконструкции, угрожая экологической катастрофой из-за изношенности оборудования и нехватки мощностей.

“В настоящее время износ станции составляет 80%, так как 3 блока сооружения были введены в эксплуатацию еще в 1960-1980-х годах. В июне 2015 года между Украиной и Японией было подписано кредитное соглашение по реконструкции станции путем привлечения средств на льготных условиях. Речь о 1,1 млрд евро. Однако процесс затягивается. Да 2019 года только готовили стройплощадку и проводили экспертизы. Не удивлюсь, если эти средства уже давно раздерибанили между собой Кличко и его подельники”, — рассказал блогер.

Эксперт сообщил, что процедура открытых торгов по определению генподрядчика стартовала только в марте 2019 года, однако ни один из конкурсантов не отвечал критериям, поэтому конкурс перенесли.

“Видимо, у мэра ищут „удобную“ для себя фирму, чтобы хорошенько заработать на откатах. Но на повторный конкурс отправилась только одна компания — Мицубиси, он завершился в феврале 2021 года. Однако предприятие предлагает выполнить работы за 1,5 миллиарда евро”, — подчеркнул он.

Блогер предположил, что такая сумма не устраивает Виталия Владимировича, ведь из-за коррупции дополнительных средств в казне нет.

“Поэтому до сих пор мэр ведет переговоры по снижению стоимости работ, то есть — тянет драгоценное время. Ситуация на БСА не просто тяжелая — она катастрофическая. Это — угроза жизни и здоровью сотен тысяч киевлян. И уже более пяти лет городские власти не могут хотя бы начать решать проблему. Виталий Владимирович, если вы проблемы жителей столицы решить не можете, то как вы хотите решать проблемы всех украинцев? У вас такие президентские амбиции, но нужно идти от маленького до большого. Поэтому сначала в Киеве порядок наведите! И начните с того, чтобы уволить коррупционеров из КГГА и в целом — перестать воровать”, — констатировал Владимир Цыбулько.

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