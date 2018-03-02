Через ДТП з автобусом на Житомирській трасі госпіталізували трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Через дорожньо-транспортну пригоду на Житомирській трасі за участю автобуса і маршрутного таксі госпіталізували трьох постраждалих. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.
У поліції уточнили, що ДТП сталася на Брест-Литовському шосе у передмісті Києва біля жилого комплексу "Чайка" о 07:15. В аварію потрапили маршрутне таксі Mercedes Sprinter та автобус "МАЗ".
"На місці події слідчо-оперативна група главку київської поліції попередньо встановила: "МАЗ" здійснював розворот у напрямку міста, не надав перевагу у русі мікроавтобусу – і сталося зіткнення. Внаслідок аварії водій та два пасажири маршрутного таксі отримали травми, "швидкі медичні допомоги" доставили їх у лікарню", - повідомили у відомстві.
Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автопригоди.
Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеню тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, як зазначили у поліції, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 2 березня зранку на Житомирській трасі сталася ДТП, під час якої автобус перегородив дорогу. Утворився автомобільний затор.