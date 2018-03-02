Из-за ДТП с автобусом на Житомирской трассе госпитализировали трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за дорожно-транспортного происшествия на Житомирской трассе с участием автобуса и маршрутного такси госпитализировали трех пострадавших. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.
В полиции уточнили, что ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе в пригороде Киева возле жилого комплекса "Чайка" в 7:15. В аварию попали маршрутное такси Mercedes Sprinter и автобус "МАЗ".
"На месте происшествия следственно-оперативная группа главка киевской полиции предварительно установила: "МАЗ" осуществлял разворот в направлении города, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу - и произошло столкновение. В результате аварии водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы,"скорая медицинская помощь" доставила их в больницу", - сообщили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
После получения информации от медицинских работников относительно степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, как отметили в полиции, будет решаться вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 2 марта утром на Житомирской трассе произошло ДТП, во время которого автобус перегородил дорогу. Образовалась пробка.