Через ДТП в Маріуполі загинув військовий, другий військовослужбовець у важкому стані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Вчора у м.Маріуполь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох військовослужбовців ЗС України. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням.

“Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги м. Маріуполь у важкому стані,” — йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікації ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Наразі з метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди триває розслідування.

Як повідомляв УНН, в місті Ізмаїл п’ятеро молодиків побили військовослужбовця, який брав участь у АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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