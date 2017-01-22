Через ДТП в Маріуполі загинув військовий, другий військовослужбовець у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вчора у м.Маріуполь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох військовослужбовців ЗС України. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням.
“Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги м. Маріуполь у важкому стані,” — йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікації ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
Наразі з метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди триває розслідування.
Як повідомляв УНН, в місті Ізмаїл п’ятеро молодиків побили військовослужбовця, який брав участь у АТО.