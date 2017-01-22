Из-за ДТП в Мариуполе погиб военный, второй военнослужащий в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Вчера в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.
"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г.Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Сейчас с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
Как сообщал УНН, в городе Измаил пятеро молодых людей избили военнослужащего, который участвовал в АТО.