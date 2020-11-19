Через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень

“234,4 мільйона гривень збитків завдано довкіллю протягом 10 місяців 2020 року внаслідок вирубки лісу. За цей час Держекоінспекцією складено 2234 протоколи про адміністративні порушення на суму понад 816 тисяч гривень. Найбільших збитків нанесено вирубкою дерев у Вінницькій області — понад 37 мільйонів гривень”, — проінформував голова ДЕІ Андрій Мальований.

Мальований наголосив, що сума збитків розрахована лише за офіційно зафіксовані вирубки. Дуже багато випадків знищення лісу сьогодні приховується від ДЕІ лісгоспами.

“Наведені цифри стосуються лише зафіксованих Держекоінспекцією вирубок. Реальна цифра шкоди — значно вища. Сьогодні колосальні масштаби вирубок приховуються лісгоспами. Під час санітарної рубки лісники нерідко видаляють здорові дерева, маркують, як дрова, і офіційно продають за копійки. А справжня сума йде у кишені працівників лісгоспу”, — пояснив Андрій Мальований.

Для того, щоб “чорні лісоруби” припинили порушувати природоохоронне законодавство і рубати дерева, необхідно затвердити вищі штрафи та нові такси для розрахування збитків, вважають у ДЕІ.

"Сьогодні порушник зобов’язаний сплатити всього 42 гривні за незаконне видалення дерева, діаметром до 10 сантиметрів. Такси, за якими розраховується розмір збитків, застаріли", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що мізерними залишаються і суми штрафів за вирубку лісу — це 510-1020 грн. Щоб застерегти потенційних порушників від протиправних дій, санкції необхідно переглядати, зауважили у ДЕІ.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині за крадіжку лісу затримали нелегала із РФ.

Додамо, що на Львівщині затримали депутата сільради за хабарі за нелегальну вирубку лісу.