Из-за "черных" рубок леса Украина в этом году потеряла четверть миллиарда гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В течение 10 месяцев текущего года за незаконную вырубку леса рассчитано 234,4 миллиона гривен убытков. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции (ГЭИ), передает УНН.
"234,4 миллиона гривен убытков нанесено окружающей среде в течение 10 месяцев 2020 года в результате вырубки леса. За это время Госэкоинспекцией составлено 2 234 протокола об административных нарушениях на сумму более 816 тыс. гривен. Наибольший ущерб нанесен вырубкой деревьев в Винницкой области - более 37 млн гривен", - проинформировал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.
Он отметил, что сумма ущерба рассчитана только по официально зафиксированным вырубкам. Очень много случаев уничтожения леса сегодня скрывается от ГЭИ лесхозами.
"Приведенные цифры касаются только зафиксированных Госэкоинспекцией вырубок. Реальная цифра ущерба - значительно выше. Сегодня колоссальные масштабы вырубок скрываются лесхозами. Во время санитарной рубки лесники нередко срубывают здоровые деревья, маркируют, как дрова, и официально продают за копейки. А настоящая сумма идет в карманы работников лесхоза", - пояснил Андрей Малеванный.
Для того, чтобы "черные лесорубы" прекратили нарушать природоохранное законодательство и рубить деревья, необходимо утвердить большие штрафы и новые таксы для расчета убытков, считают в ГЭИ.
"Сегодня нарушитель обязан оплатить всего 42 гривны за незаконно срубленное дерево, диаметром до 10 сантиметров. Таксы, по которым рассчитывается размер убытков, устарели", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что маленькими остаются и суммы штрафов за вырубку леса - это 510-1020 грн. Чтобы предостеречь потенциальных нарушителей от противоправных действий, санкции необходимо пересматривать, отметили в ГЭИ.
Напомним, недавно в Киевской области за кражу леса задержали нелегала с РФ.
Добавим, что во Львовской области задержали депутата сельсовета за взятки за нелегальную вырубку леса.