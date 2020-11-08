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На Київщині за крадіжку лісу затримали нелегала із РФ

На Київщині за крадіжку лісу затримали нелегала із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Громадянин Російської Федерації, який перебував в Україні нелегально, зі спільниками підозрюється у незаконій вирубці та збуті лісу. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Днями, реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону зупинили транспортний засіб вщерть завантажений деревиною. Під час перевірки документів у 3-ох осіб, які перебували у вантажному мікроавтобусі, з’ясувалося, що жодних дозволів на ліс та його заготівлю у чоловіків не було. Окрім цього, один з правопорушників виявився громадянином Росії, який, у відповідності до законодавства, перевищив законні терміни перебування в Україні", - повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, на місце правопорушення, неподалік селища Луговики, що на Київщині, охоронці кордону викликали співробітників поліції, які вилучили транспортний засіб та близько 3-ох кубометрів кругляку хвойної породи.

Повідомляється, що на громадянина РФ склали адміністративні документи за порушення ч.1 ст.203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" рішення за якими приймуть фахівці Державної міграційної служби України.

Також прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення у діях чоловіків ознак кримінальних правопорушень за ст. 185 ККУ "Крадіжка" та 246 ККУ "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу".

Нагадаємо, лише протягом жовтня в Україні виявили 664 злочини проти довкілля, більшість із них — незаконна порубка лісу.

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