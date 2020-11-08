В Киевской области за кражу леса задержали нелегала из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Гражданин Российской Федерации, который находился в Украине нелегально, с сообщниками подозревается в незаконной вырубке и сбыте леса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"На днях, реализуя оперативную информацию, пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда остановили транспортное средство до отказа загруженного древесиной. Во время проверки документов у 3-х человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, выяснилось, что никаких разрешений на лес и его заготовку в мужчин не было. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, который, в соответствии с законодательством, превысил законные сроки пребывания в Украине", - сообщили в ГПСУ.
По данным пограничников, на место правонарушения, недалеко от поселка Луговики Киевской области, пограничники вызвали сотрудников полиции, которые изъяли транспортное средство и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.
Сообщается, что на гражданина РФ составили административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" решения по которым примут специалисты Государственной миграционной службы Украины.
Также пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовных преступлений по ст. 185 УК "Кража" и 246 УК "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".
Напомним, только в течение октября в Украине обнаружили 664 преступления против окружающей среды, большинство из них - незаконная порубка леса.