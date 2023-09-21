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Через атаку рф затримуються поїзди з Києва: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу армії рф з запізненням відправилась низька поїздів, повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Із затримкою відправились електропоїзди інтерсіті:

  • 712 Київ — Краматорськ;
  • 722 Київ — Харків.

Обидва поїзди курсують із затримкою +1 год. 10 хв.

Зазначається, що резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм - Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у Святошинському районі були перебої з електрикою, пізніше енергетики відновили електропостачання.

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