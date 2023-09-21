Через атаку рф затримуються поїзди з Києва: що відомо

Деталі

Із затримкою відправились електропоїзди інтерсіті:



712 Київ — Краматорськ;



722 Київ — Харків.



Обидва поїзди курсують із затримкою +1 год. 10 хв.

Зазначається, що резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм - Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у Святошинському районі були перебої з електрикою, пізніше енергетики відновили електропостачання.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У небі над Києвом знищили понад 20 ворожих цілей



