Через атаку рф затримуються поїзди з Києва: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу армії рф з запізненням відправилась низька поїздів, повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Із затримкою відправились електропоїзди інтерсіті:
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- 712 Київ — Краматорськ;
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- 722 Київ — Харків.
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Обидва поїзди курсують із затримкою +1 год. 10 хв.
Зазначається, що резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм - Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у Святошинському районі були перебої з електрикою, пізніше енергетики відновили електропостачання.
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