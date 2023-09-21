Из-за атаки рф задерживаются поезда из Киева: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утреннего обстрела армии РФ с опозданием отправилась низка поездов, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
С задержкой отправились электропоезда интерсити:
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- 712 Киев — Краматорск;
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- 722 Киев — Харьков.
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Оба поезда курсируют с задержкой +1 ч. 10 мин.
Отмечается, что резервный тепловоз также задействован под поезд №94 Хелм - Харьков, задержка составит ориентировочно 1 час.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев в Святошинском районе были перебои с электричеством, позже энергетики восстановили электроснабжение.
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