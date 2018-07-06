Чемпіонка Вімблдону зазнала поразки у другому колі турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Іспанка Гарбіньє Мугуруса склала чемпіонські повноваження, поступившись у другому колі нинішнього розіграшу Вімблдону, передає УНН з посиланням на WTA.
Третя ракетка світу, яка перемогла на минулорічному Вімблдоні, поступилася 47-й ракетці світу бельгійці Елісон ван Ейтванк в трьох сетах – 5:7, 6:2, 1:6.
Протистояння продовжувалося 1 годину 54 хвилини. Іспанка поступилася за активно виграними м'ячами (14:20) і реалізувала лише 4 з 8 брейк-поінтів, в той час як бельгійка 7 раз взяла подачу суперниці.
Примітно, що для Мугуруси поразка буде означати різке падіння в рейтингу WTA, де вона зараз посідає третє місце.
Відзначимо, що раніше ще в першому колі вилетіли з боротьби за трофей 4 і 5 ракетки світу американка Слоан Стівенс та українка Еліна Світоліна.