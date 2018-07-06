Чемпионка Уимблдона проиграла во втором круге турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Испанка Гарбинье Мугуруса сложила чемпионские полномочия, уступив во втором круге нынешнего розыгрыша Уимблдона, передает УНН со ссылкой на WTA.
Третья ракетка мира, победительница прошлогоднего Уимблдона, уступила 47-й ракетке мира бельгийке Элисон ван Ейтванк в трех сетах - 5:7, 6:2, 1:6.
Противостояние продолжалось 1 час 54 минуты. Испанка уступила по активно выигранным мячам (14:20) и реализовала лишь 4 из 8 брейк-поинтов, в то время как бельгийка 7 раз взяла подачу соперницы.
Примечательно, что для Мугурусы поражение будет означать резкое падение в рейтинге WTA, где она сейчас занимает третье место.
Отметим, что ранее еще в первом круге вылетели из борьбы за трофей 4 и 5 ракетки мира американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.