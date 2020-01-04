Чемпіонка Франції з фігурного катання попалася на вживанні кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Провідна французька фігуристка Лорін Лекавелье невдало здала допінг-тест - в крові були знайдені сліди кокаїну, інформує УНН з посиланням на L'Équipe.
Француженка, яка тренується з минулого літа в Італії, не з'являлася на змаганнях з кінця вересня. Вона не брала участі в чемпіонаті Франції у Дюнкерку в кінці грудня і не з'явиться у відборі на чемпіонат Європи в місті Грац (22-25 січня).
Примітно, що в свої 23 роки француженка ставала чемпіонкою своєї країни в 2017 році, була неодноразовою призеркою чемпіонатів Франції, переможницею турнірів Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) і Cup of Tyrol (2017, 2019).
Зауважимо, що спортсменка також зайняла п'яте місце на чемпіонаті Європи 2017 року.