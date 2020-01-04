Чемпіонка Франції з фігурного катання попалася на вживанні кокаїну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Провідна французька фігуристка Лорін Лекавелье невдало здала допінг-тест - в крові були знайдені сліди кокаїну, інформує УНН з посиланням на L'Équipe.

Француженка, яка тренується з минулого літа в Італії, не з'являлася на змаганнях з кінця вересня. Вона не брала участі в чемпіонаті Франції у Дюнкерку в кінці грудня і не з'явиться у відборі на чемпіонат Європи в місті Грац (22-25 січня).

Примітно, що в свої 23 роки француженка ставала чемпіонкою своєї країни в 2017 році, була неодноразовою призеркою чемпіонатів Франції, переможницею турнірів Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) і Cup of Tyrol (2017, 2019).

Зауважимо, що спортсменка також зайняла п'яте місце на чемпіонаті Європи 2017 року.

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