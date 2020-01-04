Чемпионка Франции по фигурному катанию попалась на употреблении кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ведущая французская фигуристка Лорин Лекавелье неудачно сдала допинг-тест - в крови были обнаружены следы кокаина, передает УНН со ссылкой на L'Équipe.
Француженка, которая тренируется с прошлого лета в Италии, не появлялась на соревнованиях с конца сентября. Она не участвовала в чемпионате Франции в Дюнкерке в конце декабря и не появится в отборе на чемпионат Европы в городе Грац (22-25 января).
Примечательно, что в свои 23 года француженка становилась чемпионкой своей страны в 2017 году, была неоднократным призером чемпионатов Франции, победительницей турниров Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) и Cup of Tyrol (2017, 2019).
Заметим, что спортсменка также заняла пятое место на чемпионате Европы 2017 года.