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Чемпіон Європи з футболу одужав від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Колишній страж воріт "Валенсії" та "Севільї" Андрес Палоп одужав від COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сторінку іспанця в Instagram.

Чемпіон Європи з футболу одужав від COVID-19

Відомого 46-річного іспанця вже виписали з лікарні після терапії, яка тривала 12 днів.

“Друзі, 12 днів тому назад мене поклали в лікарню після позитивного тесту на COVID-19. Це був непростий період, але результат останнього тесту виявився негативним, так що я вже вдома”, — написав Палоп.

Примітно, що Палоп у 2007 році забив гол на останніх секундах поєдинку у ворота “Шахтаря” та допоміг клубу вибити “гірників” з розіграшу Кубку УЄФА.

Також додамо, Палоп виграв три Кубки УЄФА, Суперкубок УЄФА, два чемпіонати Іспанії, два Кубки Іспанії та золоту нагороду чемпіонату Європи-2008 у складі збірної Іспанії.

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