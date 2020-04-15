Чемпіон Європи з футболу одужав від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Колишній страж воріт "Валенсії" та "Севільї" Андрес Палоп одужав від COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сторінку іспанця в Instagram.
Відомого 46-річного іспанця вже виписали з лікарні після терапії, яка тривала 12 днів.
“Друзі, 12 днів тому назад мене поклали в лікарню після позитивного тесту на COVID-19. Це був непростий період, але результат останнього тесту виявився негативним, так що я вже вдома”, — написав Палоп.
Примітно, що Палоп у 2007 році забив гол на останніх секундах поєдинку у ворота “Шахтаря” та допоміг клубу вибити “гірників” з розіграшу Кубку УЄФА.
Також додамо, Палоп виграв три Кубки УЄФА, Суперкубок УЄФА, два чемпіонати Іспанії, два Кубки Іспанії та золоту нагороду чемпіонату Європи-2008 у складі збірної Іспанії.