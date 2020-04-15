Чемпион Европы по футболу оправился от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший страж ворот "Валенсии" и "Севильи" Андрес Палоп оправился от COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на страницу испанца в Instagram.
Известного 46-летнего испанца уже выписали из больницы после терапии, которая продолжалась 12 дней.
"Друзья, 12 дней назад меня положили в больницу после положительного теста на COVID-19. Это был непростой период, но результат последнего теста оказался отрицательным, так что я уже дома", - написал Палоп.
Примечательно, что Палоп в 2007 году забил гол на последних секундах поединка в ворота "Шахтера" и помог клубу выбить "горняков" с розыгрыша Кубка УЕФА.
Также добавим, Палоп выиграл три Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка Испании и золотую награду чемпионата Европы-2008 в составе сборной Испании.