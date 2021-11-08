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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая у Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. 26-річний боксер Іван Соловйов загинув під колесами трамвая в Одесі 7 листопада ввечері. Як повідомили раніше в КП “Одесміськелектротранс”, чоловік спробував перетнути трамвайні колії в невстановленому для цього місці.

Чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая у Одесі

Деталі

У результаті зіткнення з трамваєм, що проходив маршрутом, хлопець отримав несумісні з життям травми і загинув.

У Федерації боксу в Одеській області повідомили, що Соловйов — майстер спорту, фіналіст Кубка України 2015 р., чемпіон України (до 22-х років) 2013 р. Провів 224 бої, в 172 з них здобув перемогу.

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