Чемпіон світу пролонгував контракт з ФК "Баварія"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мюнхенська "Баварія" і Томас Мюллер ухвалили рішення про продовження спільної роботи. Про це інформує сайт багатократного чемпіона Німеччини, передає УНН.
В ході конструктивних переговорів клуб і футболіст домовилися про продовження контракту до 30 червня 2023 року.
"Обидві сторони підписали угоду з почуттям глибокого задоволення. Я впевнений, що коли матчі відновляться, ми продовжимо добиватися успіхів. Це мотивує мене. Для мене продовження контракту з "Баварією" було абсолютним пріоритетом. Клуб думав в тому ж ключі. Дві третини свого життя я провів в "Баварії". Складно сказати, супроводжував я клуб, або він мене, але ми точно билися один за одного. "Баварія" для мене більше ніж роботодавець. Цей клуб - моя пристрасть", - прокоментував підписання угоди Мюллер.
У поточному сезоні десятьма голами і 18 результативними передачами Мюллер зробив великий внесок в лідерство "Баварії" в турнірній таблиці Бундеслізі. Також у поточному сезоні форвард подолав позначку в 500 матчів у складі "Баварії".
Додамо, разом з "Баварією" Мюллер вісім разів ставав чемпіоном Бундесліги (2010, 2013, 2014, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2019), по п'ять разів ставав володарем Кубку (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) і Суперкубку Німеччини (2010 2012 2016 2017, 2018), а в 2013-му році виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА. Також вигравав чемпіонат світу у складі збірної Німеччини (2014).