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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56871 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Чемпион мира продлил контракт с ФК "Бавария"

Чемпион мира продлил контракт с ФК "Бавария"

Киев  •  УНН

 • 11953 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мюнхенская "Бавария" и Томас Мюллер приняли решение о продолжении совместной работы. Об этом сообщает сайт многократного чемпиона Германии, передает УНН.

В ходе конструктивных переговоров клуб и футболист договорились о продлении контракта до 30 июня 2023 года.

"Обе стороны подписали соглашение с чувством глубокого удовлетворения. Я уверен, что когда матчи возобновятся, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продлении контракта с" Баварией "было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе. Две трети своей жизни я провел в "Баварии". Сложно сказать, сопровождал я клуб, или он меня, но мы точно сражались друг за друга. "Бавария" для меня больше чем работодатель. Этот клуб - моя страсть", - прокомментировал подписание соглашения Мюллер.

В текущем сезоне десятью голами и 18 результативными передачами Мюллер сделал большой вклад в лидерство "Баварии" в турнирной таблице Бундеслиге. Также в текущем сезоне форвард преодолел отметку в 500 матчей в составе "Баварии".

Добавим, вместе с "Баварией" Мюллер восемь раз становился чемпионом Бундеслиги (2010, 2013, 2014, 2015 года, 2016 2017, 2018, 2019), по пять раз становился обладателем Кубка (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) и Суперкубке Германии (2010 2012 2016 2017, 2018), а в 2013-м году выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Также выигрывал чемпионат мира в составе сборной Германии (2014).

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