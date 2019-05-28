Чемпіон світу Джошуа виразив повагу Ломаченко і Кличко

"Якщо Руїс захоче піти по шляху лайливих розмов, тоді я захочу зламати йому щелепу і заподіяти йому дійсно сильний бій. Але якщо він хоче хороший боксерський поєдинок, то йому краще нічого не говорити, і тоді після бою ми потиснемо один одному руки", - розпочав британець.



Також володар поясів віддав належне Ломаченко і Кличко та виразив бажання стати їх послідовником у поведінці до і після боїв.



"Я родом з любителів, де ти б'єшся з кращими і поважаєш кращих. В аматорському ринзі не має значення, що ви говорите. Медалі та нагороди показують, хто ви. Подивіться на Ломаченко. Йому не потрібно багато говорити. Ви просто поважаєте його як бійця. Мені подобається це. І Кличко був таким же - олімпійцем. Я йду цим шляхом, і це ті бійці, яких я поважаю", - відзначив Джошуа.



Як повідомляв УНН, дебютний бій Ентоні Джошуа в США відбудеться 1 червня в Нью-Йорку проти Енді Руїса, який змінив Джаррелла Міллера.