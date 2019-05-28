Чемпион мира Джошуа выразил уважение Ломаченко и Кличко

"Если Руис захочет пойти по пути бранных разговоров, тогда я хочу сломать ему челюсть и причинить ему действительно сильный бой. Но если он хочет хороший боксерский поединок, то ему лучше ничего не говорить, и тогда после боя мы пожмем друг другу руки", - начал британец.



Также обладатель поясов отдал должное Ломаченко и Кличко и выразил желание стать их последователем в поведении до и после боев.



"Я родом из любителей, где ты бьешься с лучшими и уважаешь лучших. В любительском ринге не имеет значения, что вы говорите. Медали и награды показывают, кто вы. Посмотрите на Ломаченко. Ему не нужно много говорить. Вы просто уважаете его как бойца. Мне нравится это. И Кличко был таким же - олимпийцем. Я иду этим путем, и это те бойцы, которых я уважаю", - отметил Джошуа.



Как сообщал УНН, дебютный бой Джошуа в США состоится 1 июня в Нью-Йорке против Энди Руиса, который сменил Джаррелл Миллера.