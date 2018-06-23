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Чемпіон НБА Медведенко: пара Михайлюк – Санон може вирости в кращий дует задньої лінії в історії України

Чемпіон НБА Медведенко: пара Михайлюк – Санон може вирости в кращий дует задньої лінії в історії України

Київ • УНН

 • 13560 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Двократний чемпіон НБА Станіслав Медведенко, який наразі є агентом українського захисника Іссуфа Санона, вважає, що він та Святослав Михайлюк можуть стати кращим дуетом задньої лінії в історії збірної України, передає УНН з посиланням на сторінку Медведенка у Facebook.

“За 6 місяців Іссуфу перетворився з мало знайомого гравця „Дніпра“ — на одного з європейських топ-проспектів на драфті-2018. Іссуф зробив величезний крок у напрямку своєї мрії. Але повірте моєму досвіду — це тільки початок і у Іссуфу є всі складові вирости в топового гравця НБА. Пара Санон — Михайлюк може вирости в кращий дует задньої лінії за всю історію збірної України”, — сказано в записі екс-форварда клубів НБА.

Варто відзначити, що Медведенко з 2000 по 2007 роки виступав в НБА у складі “Атланти” і “Лос-Анджелес Лейкерс”. Саме у стані “Лейкерс” наш “бігмен” виборов два титули чемпіона, погравши у складі із легендарним Кобі Брайантом, Шакілом О’Нілом та Карлом Мелоуном.

Як повідомляв УНН, на драфті НБА “Вашингтон” і “Лейкерс” обрали українців Санона і Михайлюка.

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