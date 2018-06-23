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Чемпион НБА Медведенко: пара Михайлюк - Санон может вырасти в лучший дуэт задней линии в истории Украины

Чемпион НБА Медведенко: пара Михайлюк - Санон может вырасти в лучший дуэт задней линии в истории Украины

Киев  •  УНН

 • 13560 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко, который сейчас является агентом украинского защитника Иссуфу Санон, считает, что он и Святослав Михайлюк могут стать лучшим дуэтом задней линии в истории сборной Украины, передает УНН со ссылкой на страницу Медведенко в Facebook.

“За 6 месяцев Иссуфу превратился из мало знакомого игрока „Днепра“ — на одного из европейских топ-проспектов на драфте-2018. Иссуфу сделал огромный шаг в направлении своей мечты. Но поверьте моему опыту — это только начало и в Иссуфу есть все составляющие вырасти в топового игрока НБА. Пара Санон — Михайлюк может вырасти в лучший дуэт задней линии за всю историю сборной Украины”, — говорится в записи экс-форварда клубов НБА.

Стоит отметить, что Медведенко с 2000 по 2007 годы выступал в НБА в составе “Атланты” и “Лос-Анджелес Лейкерс”. Именно в составе “Лейкерс” наш “бигмен” завоевал два титула чемпиона, поиграв в составе с легендарным Коби Брайантом, Шакилом О’Нилом и Карл Мэлоун.

Как сообщал УНН, на драфте НБА “Вашингтон” и “Лейкерс” выбрали украинцев Санона и Михайлюка.

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