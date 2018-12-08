"Челсі" перервав серію з 7 перемог "Манчестер Сіті" в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У центральній грі 16 туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" на домашньому стадіоні посперечався за перемогу з лідером змагань "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.
Затяжну атаку "синіх" під завершення першої частини баталії завершив Канте ударом під поперечину після передачі Азара.
По перерві Едерсон врятував "міщан" від другого пропущеного голу, ефектно відбивши однією рукою постріл Вілліана зі штрафного. Крапку у зустрічі поставив Давид Луїз – бразилець виграв верхову боротьбу на ближній стійці після подачі Азара – 2:0.
Відзначимо, що "Манчестер Сіті" вперше за сім останніх матчів втратив очки в чемпіонаті - 41 пункт.
Додамо, що "аристократи" з 34 пунктами в топ-4.