"Челси" прервал серию из 7 побед "Манчестер Сити" в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В центральной игре 16 тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" на домашнем стадионе победил лидера соревнований "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.
Затяжную атаку "синих" под завершение первой части баталии завершил Канте ударом под перекладину после передачи Азара.
После перерыва Эдерсон спас "горожан" от второго пропущенного гола, эффектно отразив одной рукой выстрел Виллиана со штрафного. Точку во встрече поставил Давид Луиз - бразилец выиграл верховую борьбу на ближней штанге после подачи Азара - 2:0.
Отметим, что "Манчестер Сити" впервые за семь последних матчей потерял очки в чемпионате - 41 пункт.
Добавим, что "аристократы" с 34 пунктами в топ-4.