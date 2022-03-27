Чехія заморозила майно російських олігархів на сотні мільйонів крон

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"Ми налаштовані рішуче, ми заморозили майно російських олігархів на сотні мільйонів крон і продовжимо це робити. Прага відіграє одну з головних ролей у Європі щодо санкцій проти росії", — зазначив Фіала.

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Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі заявив, що проти росії за її вторгнення в Україну введено найсуворіші санкції у світовій історії. За його словами, Захід на цьому не зупиниться.