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Чехия заморозила имущество российских олигархов на сотни миллионов крон

Киев • УНН

 • 138095 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в стране заморозили имущество российских олигархов, попавших под санкции Евросоюза, на сотни миллионов крон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTK.

Чехия заморозила имущество российских олигархов на сотни миллионов крон

Цитата

"Мы настроены решительно, мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон и продолжим это делать. Прага играет одну из главных ролей в Европе по санкциям против россии", — отметил Фиала.

Напомним

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу заявил, что против россии за ее вторжение в Украину введены строжайшие санкции в мировой истории. По его словам, Запад на этом не остановится.

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