Чехия заморозила имущество российских олигархов на сотни миллионов крон

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"Мы настроены решительно, мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон и продолжим это делать. Прага играет одну из главных ролей в Европе по санкциям против россии", — отметил Фиала.

Напомним

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу заявил, что против россии за ее вторжение в Украину введены строжайшие санкции в мировой истории. По его словам, Запад на этом не остановится.