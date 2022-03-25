Проти росії діють найжорсткіші санкції в історії, їх стане ще більше - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Проти росії за її агресію в Україні були введені найсуворіші каральні санкції у світовій історії, і захід на цьому не зупиниться. Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Польщі, передає кореспондент УНН.
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"(Проти росії - ред.) були введені найсуворіші каральні санкції у світовій історії, економічні санкції, і це ще не все", - сказав американський президент.
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Він висловив жаль у зв'язку з тим, що не може відвідати безпосередньо територію України, і висловив подяку гуманітарним організаціям, які надають свою допомогу країні.
"Ми повинні продовжувати цю допомогу і тісно координувати свої дії з урядом України", - зазначив Байден.
Президент також нагадав, що США виділяють додатково 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги Україні.
Доповнення
Напередодні США ввели нові санкції проти 328 депутатів Держдуми Росії, 48 російських підприємств, пов'язаних з оборонним сектором Росії, президента "Сбербанку" Германа Грефа, а також обмежили операції з золотом при взаємодії з Центральним банком Росії. В ЄС також працюють над черговим пакетом санкцій.