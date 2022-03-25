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Против россии действуют самые жесткие санкции в истории, их станет еще больше - Байден

Киев • УНН

 • 115314 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Против россии за ее агрессию в Украине были введены самые суровые карательные санкции в мировой истории, и Запад на этом не остановится. Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Польшу, передает корреспондент УНН.

Против россии действуют самые жесткие санкции в истории, их станет еще больше - Байден

Цитата

"(Против россии – ред.) были введены самые суровые карательные санкции в мировой истории, экономические санкции, и это еще не все", - сказал американский президент.

Детали

Он выразил сожаление в связи с тем, что не может посетить непосредственно территорию Украины, и выразил благодарность гуманитарным организациям, которые предоставляют свою помощь стране.

"Мы должны продолжать эту помощь и тесно координировать свои действия с правительством Украины", - отметил Байден.

Президент также напомнил, что США выделяют дополнительно 1 миллиард долларов гуманитарной помощи Украине.

Дополнение

Накануне США ввели новые санкции против 328 депутатов госдумы россии, 48 российских предприятий, связанных с оборонным сектором россии, президента "Сбербанка" Германа Грефа, а также ограничили операции с золотом при взаимодействии с центральным банком россии. В ЕС также работают над очередным пакетом санкций.

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