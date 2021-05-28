Чехія відкриває кордони для туристів з семи країн: України в списку немає

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Чеська Республіка буде відкрита для туристів з семи країн - Словаччини, Угорщини, Польщі, Словенії, Хорватії, Австрії та Німеччини - по взаємним угодам.

Окрім того, чешські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади гостинності можуть обслуговувати клієнтів в закритих приміщеннях з понеділка, заявив в п'ятницю міністр охорони здоров'я Адам Войтех, оголосивши про більш швидке, ніж планувалося, ослаблення обмежень на COVID-19 після рішення суду.

Чеський уряд, який бореться з однією з найсерйозніших хвиль пандемії в світі, планував відкрити закриті установи з середини червня, оскільки ситуація неухильно поліпшувалася, а кількість вакцинацій збільшувалася.

Але минулого тижня Вищий адміністративний суд країни постановив, що загальні обмеження щодо ресторанів є незаконними, на підставі скарги, поданої клієнтом.

"Я не зовсім щасливий, що нам доводиться проводити таке радикальне пом'якшення в якийсь момент. Якби не рішення суду, то я б запропонував дотримуватися дати 14 червня", - сказав Войтех під час телевізійної пресконференції.

З 17 травня ресторанам в Чеській Республіці дозволено обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі. Також знову відкрилися школи.

З понеділка знову будуть відкриті басейни, сауни і казино, а кількість учасників, допущених до культурних і спортивних заходів, збільшиться.

За словами Войтеха, для ресторанів буде досить самоперевірки на COVID-19, в той час як для всіх інших закладів, яким дозволено відкритися повторно, люди повинні будуть пройти професійне тестування.

Додамо

Станом на ранок п'ятниці семиденне число зареєстрованих випадків на 100 000 знизилося до 34. Раніше в цьому році в Чеській Республіці був один з найвищих показників інфікування COVID-19 і смертності на душу населення в світі.

Зараз кількість щоденних щеплень досягло близько 100 тисяч. Всього в країні з населенням 10,7 мільйона людей на даний момент було введено 5 мільйонів доз вакцини, а 1,37 мільйона осіб отримали дві дози.

Що було раніше

У Чехії 17 травня скасували низку карантинних обмежень.