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Чехия открывает границы для туристов из семи стран: Украины в списке нет

Киев • УНН

 • 18344 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Власти Чехии с понедельника, 31 мая, ослабляют ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19 и открывают границы для туристов из семи стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Чехия открывает границы для туристов из семи стран: Украины в списке нет

Детали

Чехия будет открыта для туристов из семи стран - Словакии, Венгрии, Польши, Словении, Хорватии, Австрии и Германии - по взаимным соглашениям.

Кроме того, чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения гостеприимства могут обслуживать клиентов в закрытых помещениях с понедельника, заявил в пятницу министр здравоохранения Адам Войтех, объявив о более быстром, чем планировалось, ослаблении ограничений на COVID-19 после решения суда.

Чешское правительство, которое борется с одной из самых серьезных волн пандемии в мире, планировало открыть закрытые учреждения с середины июня, поскольку ситуация неуклонно улучшалась, а количество вакцинаций увеличивалось.

Но на прошлой неделе Высший административный суд страны постановил, что общие ограничения по ресторанам являются незаконными, на основании жалобы, поданной клиентом.

"Я не совсем счастлив, что нам приходится проводить такое радикальное смягчение в какой-то момент. Если бы не решение суда, то я бы предложил придерживаться даты 14 июня", - сказал Войтех во время телевизионной пресс-конференции.

С 17 мая ресторанам в Чешской Республике разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе. Также вновь открылись школы.

С понедельника снова будут открыты бассейны, сауны и казино, а количество участников, допущенных к культурным и спортивным мероприятим, увеличится.

По словам Войтеха, для ресторанов будет достаточно самопроверки на COVID-19, в то время как для всех остальных заведений, которым разрешено открыться повторно, люди должны будут пройти профессиональное тестирование.

Добавим

По состоянию на утро пятницы семидневное число зарегистрированных случаев на 100 000 снизилось до 34. Ранее в этом году в Чешской Республике был один из самых высоких показателей инфицирования COVID-19 и смертности на душу населения в мире.

Сейчас количество ежедневных прививок достигло около 100 000. Всего в стране с населением 10,7 миллиона человек в данный момент было введено 5 миллионов доз вакцины, а 1,37 миллиона человек получили две дозы.

Что было раньше 

В Чехии 17 мая отменили ряд карантинных ограничений.

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