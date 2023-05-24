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Чехія уклала угоду на 2,7 мільярда доларів на купівлю шведських бойових машин

Чехія уклала угоду на 2,7 мільярда доларів на купівлю шведських бойових машин

Київ • УНН

 • 502540 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Уряд Чехії підписав контракт на купівлю бойових гусеничних машин у шведської компанії BAE Systems Hagglunds на суму 2,7 мільярда доларів, пише УНН.

Деталі

Прага отримає 246 машин CV90 компанії, оснащених турельною гарматою, які можна вважати легкими танками чи бронетранспортерами.

Член НАТО та ЄС, як і інші країни регіону, приділяє першочергову увагу видаткам на оборону з того часу, як росія вторглася в Україну минулого року.

«Покупка броньованих машин є важливою віхою у створенні важкої бригади, модернізації армії та підвищенні нашої обороноздатності», - йдеться в заяві міністра оборони Чехії Яни Чернохової.

Цей крок є оновленням торішнього меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким чеська армія мала закупити лише 210 бойових машин.

Чернохова повідомила, що Прага також розпочне переговори з урядом Німеччини щодо спільної закупівлі близько 70 танків Leopard 2A8 німецького виробництва.

Додамо

Минулого місяця парламент Чехії схвалив законопроект про підвищення річних витрат країни на оборону щонайменше до двох відсотків від валового внутрішнього продукту з наступного року, як того вимагає НАТО.

Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на понад 260 мільйонів доларів після вторгнення росії.

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