Чехия заключила соглашение на 2,7 миллиарда долларов на покупку шведских боевых машин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Правительство Чехии подписало контракт на покупку боевых гусеничных машин у шведской компании BAE Systems Hagglunds на сумму 2,7 миллиарда долларов, пишет УНН.
Детали
Прага получит 246 машин CV90 компании, оснащенных турельной пушкой, которые можно считать легкими танками или бронетранспортерами.
Член НАТО и ЕС, как и другие страны региона, уделяет первоочередное внимание расходам на оборону с тех пор, как россия вторглась в Украину в прошлом году.
«Покупка бронированных машин является важной вехой в создании тяжелой бригады, модернизации армии и повышении нашей обороноспособности», - говорится в заявлении министра обороны Чехии Яны Черноховой.
Этот шаг является обновлением прошлогоднего меморандума о взаимопонимании, согласно которому чешская армия должна была закупить только 210 боевых машин.
Чернохова сообщила, что Прага также начнет переговоры с правительством Германии о совместной закупке около 70 танков Leopard 2A8 немецкого производства.
Добавим
В прошлом месяце парламент Чехии одобрил законопроект о повышении годовых расходов страны на оборону по меньшей мере до двух процентов от валового внутреннего продукта со следующего года, как того требует НАТО.
Чешская Республика предоставила Украине военную помощь на более чем 260 миллионов долларов после вторжения россии.