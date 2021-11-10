Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС

Цитата

“Звільнено: Чечоткіна Миколи Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, — написав Мельничук.

Деталі

З його слів, на уряду було погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків Голови ДСНС на Сергія Крука.

Також представник уряду повідомив, що на засіданні було призначено та погоджено призначення:



Сафарова Фаріда Каміл огли заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;



Ріпенка Артема Ігоровича Головою Державного агенства меліорації та рибного господарства України;



Кучми Наталії Дмитрівни головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;



Сенчука Василя Володимировича головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області;



Петренка Віктора Івановича головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;



Дубченка Олександра Євгеновича головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;



Селівона Олександра Олександровича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;



Созоника Вадима Васильовича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;



Осипенко Жанни Жоржівни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;



Тарасюка Олега Борисовича головою правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг”;



Ігнатенка Максима Петровича на посаду директора державного підприємства “Ренійський морський торговельний порт”.



Додамо

Напикінці жовтня уряд звільнив Василя Стоєцького з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.