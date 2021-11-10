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Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу прийняв рішення звільнити Миколу Чечоткіна з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС

Цитата

“Звільнено: Чечоткіна Миколи Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, — написав Мельничук.

Деталі

З його слів, на уряду було погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків Голови ДСНС на Сергія Крука.

Також представник уряду повідомив, що на засіданні було призначено та погоджено призначення:

  • Сафарова Фаріда Каміл огли заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ріпенка Артема Ігоровича Головою Державного агенства меліорації та рибного господарства України;
  • Кучми Наталії Дмитрівни головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
  • Сенчука Василя Володимировича головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області;
  • Петренка Віктора Івановича головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
  • Дубченка Олександра Євгеновича головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
  • Селівона Олександра Олександровича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
  • Созоника Вадима Васильовича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
  • Осипенко Жанни Жоржівни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
  • Тарасюка Олега Борисовича головою правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг”;
  • Ігнатенка Максима Петровича на посаду директора державного підприємства “Ренійський морський торговельний порт”.

Додамо

Напикінці жовтня уряд звільнив Василя Стоєцького з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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