Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу прийняв рішення звільнити Миколу Чечоткіна з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Звільнено: Чечоткіна Миколи Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, — написав Мельничук.
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З його слів, на уряду було погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків Голови ДСНС на Сергія Крука.
Також представник уряду повідомив, що на засіданні було призначено та погоджено призначення:
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- Сафарова Фаріда Каміл огли заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
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- Ріпенка Артема Ігоровича Головою Державного агенства меліорації та рибного господарства України;
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- Кучми Наталії Дмитрівни головою Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;
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- Сенчука Василя Володимировича головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області;
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- Петренка Віктора Івановича головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
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- Дубченка Олександра Євгеновича головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
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- Селівона Олександра Олександровича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
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- Созоника Вадима Васильовича заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
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- Осипенко Жанни Жоржівни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
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- Тарасюка Олега Борисовича головою правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг”;
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- Ігнатенка Максима Петровича на посаду директора державного підприємства “Ренійський морський торговельний порт”.
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Додамо
Напикінці жовтня уряд звільнив Василя Стоєцького з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.