Частина Конотопу залишилася без газу через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Конотопі на Сумщині водій на автомоблі в'їхав у газову трубу, через що стався витік газу і частина міста залишилася без газу. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Сумигаз".
"Сьогодні у Конотопі сталася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль протаранив газопровід середнього тиску. Унаслідок ДТП пошкоджена газова мережа. Частина домоволодінь та підприємств міста Конотоп залишились без газопостачання", - повідомили у компанії.
Фахівці "Сумигазу" оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії. Роботи з відновлення мережі тривають.
Нагадаємо, на Львівщині в ДТП травмувались четверо дорослих і одна дитина.