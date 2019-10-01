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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 400 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Частина Конотопу залишилася без газу через ДТП

Київ • УНН

 • 14681 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Конотопі на Сумщині водій на автомоблі в'їхав у газову трубу, через що стався витік газу і частина міста залишилася без газу. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Сумигаз".

Частина Конотопу залишилася без газу через ДТП

"Сьогодні у Конотопі сталася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль протаранив газопровід середнього тиску. Унаслідок ДТП пошкоджена газова мережа. Частина домоволодінь та підприємств міста Конотоп залишились без газопостачання", - повідомили у компанії.

Фахівці "Сумигазу" оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії. Роботи з відновлення мережі тривають.

Нагадаємо, на Львівщині в ДТП травмувались четверо дорослих і одна дитина.

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